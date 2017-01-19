صور..باسم مرسي يجدد للزمالك 3 مواسم رسمياً

فاروق جعفر ينهي أزمة التجديد لباسم مرسي رسمياً

أنهى نادي الزمالك أزمة مهاجم الفريق الأول، باسم مرسي بشكل نهائي، بعدما نجحوا في الحصول على توقيع اللاعب على العقد الجديد.

ووقع باسم مرسي على عقود تجديد عقده الحالي مع نادي الزمالك لثلاث سنوات قادمة، بعد تدخل فاروق جعفر لحل أزمة اللاعب ومرتضى منصور .

باسم مرسي زملكاوي لثلاث مواسم مقبلة

وقام مهاجم الفارس الأبيض بالتوقيع على العقود الجديد، في منزل فاروق جعفر مدرب الزمالك السابق وفي حضور أمير مرتضى نجل رئيس النادي .

وكان النادي الأبيض يرغب في وضع شرط جزائي يتراوح ما بين 2 أو 3 مليون دولار في عقد اللاعب ، والذي رفض هذا الأمر ليتم التوصل لحل وسط بوضع مليون دولار شرط جزائي .