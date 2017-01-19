مشاهدة بث مباشر روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 19-1-2017

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة روما وسامبدوريا، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة روما وسامبدوريا، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة روما وسامبدوريا، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

ومن أجل خدمة متميزة لجماهير الكرة في مصر والوطن العربي يقدم يلا شوت و كورة اون لاين بث مباشر مباراة روما وسامبدوريا وكذلك يضمن كورة لايف بث مباشر دون انقطاع لعشاق متابعة مباريات نجوم الكرة العربية الذين يغردون في ملاعبب العالم ، مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت.

ومن أجل خدمة متميزة لجماهير الكرة في مصر والوطن العربي يقدم يلا شوت و كورة اون لاين بث مباشر مباراة روما وسامبدوريا وكذلك يضمن كورة لايف بث مباشر دون انقطاع لعشاق متابعة مباريات نجوم الكرة العربية الذين يغردون في ملاعبب العالم ، مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت.

ومن أجل خدمة متميزة لجماهير الكرة في مصر والوطن العربي يقدم يلا شوت و كورة اون لاين بث مباشر مباراة روما وسامبدوريا وكذلك يضمن كورة لايف بث مباشر دون انقطاع لعشاق متابعة مباريات نجوم الكرة العربية الذين يغردون في ملاعبب العالم ، مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة روما وسامبدوريا

