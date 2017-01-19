مشاهدة بث مباشر روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا 19-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة روما وسامبدوريا
يستضيف نادي روما نظيره سامبدوريا مساء اليوم الخميس 19-1-2017 في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وسامبدوريا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية – في كأس إيطاليا.
مشاهدة مباراة روما وسامبدوريا اليوم
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مشاهدة بث مباشر مباراة روما وسامبدوريا
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القنوات الناقلة لمباراة روما وسامبدوريا
ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية-.
موعد مباراة روما وسامبدوريا
يستعد روما لملاقاة سامبدوريا في مباراة دور الـ16 بكأس إيطاليا على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية-
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