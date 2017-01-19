مشاهدة بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 19-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة برشلونة وريال سوسيداد
يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على حساب فريق ريال سوسيداد مساء اليوم الخميس 19-1-2017 في إطار مباريات ذهاب دور الثمانية من مسابقة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في العاشرة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس ملك أسبانيا.
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم
يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة برشلونة وريال سوسيداد، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة
مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد
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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد
ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية-.
موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد
يستعد برشلونة لملاقاة ريال سوسيداد في مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على قنوات بي إن سبورت في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية-
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