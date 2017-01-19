مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 19-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة السنغال وزيمبابوي
يدخل منتخب السنغال في مباراة صعبة أمام نظيره الزيمبابوي مساء اليوم الخميس 19-1-2017 في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وزيمبابوي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة –العاشرة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس أمم أفريقيا 2017.
مشاهدة مباراة السنغال وزيمبابوي اليوم
يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة السنغال وزيمبابوي، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة السنغال وزيمبابوي اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة التاسعة مساءً توقيت القاهرة.
مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وزيمبابوي
يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة السنغال وزيمبابوي بث مباشر اليوم
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القنوات الناقلة لمباراة السنغال وزيمبابوي
ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية-.
موعد مباراة السنغال وزيمبابوي
يستعد منتخب السنغال لملاقاة زيمبابوي في كأس امم أفريقيا 2017 على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
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