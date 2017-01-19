مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 19-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة السنغال وزيمبابوي

يدخل منتخب السنغال في مباراة صعبة أمام نظيره الزيمبابوي مساء اليوم الخميس 19-1-2017 في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وزيمبابوي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة –العاشرة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس أمم أفريقيا 2017.