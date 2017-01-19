مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وتونس في كأس أمم أفريقيا 19-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة الجزائر وتونس
يدخل منتخب الجزائر في مباراة صعبة أمام نظيره التونسي مساء اليوم الخميس 19-1-2017 في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وتونس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة –السابعة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس أمم أفريقيا 2017.
مشاهدة مباراة الجزائر وتونس اليوم
يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة الجزائر وتونس، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة الجزائر وتونس اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة السادسة مساءً توقيت القاهرة.
مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وتونس
يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وتونس بث مباشر اليوم
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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس
ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون سبورت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية-.
موعد مباراة الجزائر وتونس
يستعد منتخب الجزائر لملاقاة تونس في كأس امم أفريقيا 2017 على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
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