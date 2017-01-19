مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وتونس في كأس أمم أفريقيا 19-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة الجزائر وتونس

يدخل منتخب الجزائر في مباراة صعبة أمام نظيره التونسي مساء اليوم الخميس 19-1-2017 في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وتونس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة –السابعة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس أمم أفريقيا 2017.