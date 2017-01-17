صور..غرفة ملابس منتخب مصر قبل إنطلاق مباراة مالي

قمصان لاعبي منتخب مصر تزين غرفة ملابس اللاعبين
تزينت غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر بقمصان اللاعبين الذي أعلن عنهم الأرجنتيني هكتور كوبر لمباراة مالي التي ستنطلق بعد قليل .
ويلتقي منتخب مصر مع منتخب مالي في التاسعة مساء اليوم بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا 2017 بالجابون .
وتواجدت قمصان لاعبي المنتخب في غرفة ملابس اللاعبين قبل إنطلاقة الموسم .
كوبر يعلن تشكيلة مصر لمواجهة مالي
وكان كوبر قد أعلن عن التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – أحمد حجازي – علي جبر – أحمد فتحي
خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد – محمود تريزيجيه
خط الهجوم: محمد صلاح – مروان محسن
شارك برأيك !!