كورة مصرية منتخب مصر

صور..غرفة ملابس منتخب مصر قبل إنطلاق مباراة مالي

كتب وليد مجدي
- 17 يناير، 2017 8:17 م
20,206
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قمصان لاعبي منتخب مصر تزين غرفة ملابس اللاعبين

تزينت غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر بقمصان اللاعبين الذي أعلن عنهم الأرجنتيني هكتور كوبر لمباراة مالي التي ستنطلق بعد قليل .

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب مالي في التاسعة مساء اليوم بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا 2017 بالجابون .

وتواجدت قمصان لاعبي المنتخب في غرفة ملابس اللاعبين قبل إنطلاقة الموسم .

كوبر يعلن تشكيلة مصر لمواجهة مالي

وكان كوبر قد أعلن عن التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – أحمد حجازي – علي جبر – أحمد فتحي

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد – محمود تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح – مروان محسن

 

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