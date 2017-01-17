مفاجأة..أبو تريكة على قائمة الإرهابيين بحكم من محكمة الجنايات

الجنايات تدرج أبو تريكة على قوائم الإرهاب

في مفاجأة من العيار الثقيل، قام محكمة جنايات القاهرة بإدراك محمد أبو تريكة ندم النادي الأهلي والكرة المصرية على قائمة الإرهابيين لثلاث سنوات .

وأدركت محكمة الجنايات أبو تريكة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وتواجد أبو تريكة في القضية إلى جوار شخصيات إخوانية مثل رجل الأعمال صفوان ثابت ومساعدة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي ومحمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وأخرين .

أبو تريكة مهدد بعقوبات بالجملة بعد قرار الجنايات

وبات أبو تريكة مهددأً بعدم السفر خارج البلاد لوضعه على قوائم المنع من السفر وسحر جواز السفر أو إلغاؤه وتجميد أمواله بناء على قرار محكمة الجنايات .