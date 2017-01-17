ملخص ونتيجة ومشاهدة واهداف مباراة غانا وأوغندا

غانا تسقط أوغندا بهدف نظيف

استهل منتخب غانا مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون بتحقيق فوز ثمين علىحساب نظيره منتخب أوغندا اليوم الثلاثاء .

وحقق منتخب غانا الفوز على حساب منتخب أوغندا بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة .

أيو يقود غانا للفوز على مالي بهدف نظيف

ويدين منتخب البلاك ستارز بالفوز وحصد النقاط الثلاث لصانع ألعابه أندريه أيو الذي أحرز هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 32 من ضربة جزاء .

وبتلك النتيجة، حصد منتخب غانا أول ثلاث نقاط احتل بهما صدارة المجموعة مؤقتاً، بينما تقبع أوغندا في ذيل الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مصر ومالي .