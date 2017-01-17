السولية يخضع لأشعة على العضلة الخلفية غداً

إصابة السولية في مران الأهلي

تعرض عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في مران الفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

ومن المقرر أن يخضع عمرو السولية لأشعة على العضلة الخلفية غداً الأربعاء للوقوف على التشخيص النهائي للإصابة وفترة غيابه .

الخلفية تضرب عمرو السولية

وكشف التشخيص المبدئي من الجهاز الطبي للمارد الأحمر عن إصابة اللاعب بإحهاد في العضلة الخلفية .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري والمقررة يوم 10 فبراير المقبل .