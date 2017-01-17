كوبر يعلن التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني أمام مالي

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المنتخب مباراته اليوم أمام نظيره مالي.

وشهدت تشكيلة المنتخب مفاجأة بوجود أحمد الشناوي في حراسة المرمى على حساب عصام الحضري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: “احمد الشناوي”.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، احمد حجازي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه ، محمد صلاح.

ويقود خط الهجوم: مروان محسن.

ويفتتح المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2017 في الجابون بعد غياب ثلاث دورات متتالية.

يذكر ان المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الرابعة من البطولة مع كل من غانا وأوغندا.