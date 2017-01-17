يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالي 17-1-2017 في أمم افريقيا

موعد مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا

يفتتح المنتخب الوطني المصري اليوم الثلاثاء 17-1-2017 مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2017 المقامة في الجابون.

ويصطدم المنتخب الوطني اليوم بنظيره ماليب في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة والأخيرة ببطولة أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب بور جونتي.

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ويدخل المنتخب الوطني اليوم المباراة بقيادة الأرجنتيتي هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب وعينه على حصد أول ثلاث نقاط.

ويسعى المنتخب للحصول على دفعة معنوية كبيرة في مباراة اليوم عن طريق حصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة من أجل التأهل لدور ربع النهائي.

بث مباشر مباراة مصر ومالي فى بطولة امم افريقيا

ويخطط الأرجنتيني هيكتور كوبر لمفاجأة منتخب مالي من أجل خطف هدف مبكر في مباراة اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط من مالي والاقتراب خطوة نحو التأهل لدور ربع النهائي من البطولة.

ويعلم المنتخب الوطني أن المباراة ليست سهلة على الإطلاق ويطمع لتأمين دفاعاته والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة المنظمة.

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ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اليوم مباراته بتشكيل دفاعي مؤمن من خط الوسط للاعتماد على الجملة المعهودة عنه.

وبني الجمهور المصري أمال كبيرة على محمد صلاح وتريزيجيه ومروان محسن ومعهم عبد الله السعيد لفك طلاسم المنتخب المالي

التشكيل المتوقع لمصر أمام مالي

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن.

بث مباشر مباراة مصر ومالي

في المقابل لن يكون منتخب مالي صيدًا سهلًأ للمنتخب الوطني المصري في مباراة اليوم.

ويطمع منتخب مالي في الفوز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط خاصة وأنه من المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب.

بث مباشر مباراة مصر ومالي

ويسعى منتخب مالي لخطف هدف مبكر في شباك الفراعنة لفرض سيطرته على المباراة مع تكتيف محمد صلاح مصدر خطورة الفراعنة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شرسة على الفوز بالثلاث نقاط والاقتراب نحو دور الـ8 من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي

من المقرر أن تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت ماكس 1 خاصة وأنها الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.