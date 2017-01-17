الحضري ينفي افتعاله أزمة بسبب تشكيل المنتخب

أعرب عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني الأول عن استيائه من الأنباء التي تردد حول غضبه من تواجده على مقاعد البدلاء في مباراة المنتخب اليوم أمام مالي.

ويبدأ المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء مشواره في بطولة أمم إفريقيا أمام نظيره مالي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

ونفى عصام الحضري أن يكون قد افتعل أي أزمات مع جهاز المنتخب قبل مباراة مالي اليوم بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي.

وأعلن هكتور كوبر المدير الفني، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مالي وضم أحمد الشناوي في حراسة المرمى.