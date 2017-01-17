بث مباشر مباراة غانا وأغندا في كأس أمم أفريقيا 17-1-2017

مشاهدة اليوم مباراة غانا وأوغندا



يدخل منتخب غانا في مباراة صعبة أمام نظيره الأوغندي مساء اليوم الثلاثاء 17-1-2017 في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة –السابعة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس أمم أفريقيا 2017.

مشاهدة مباراة غانا وأوغندا اليوم

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة غانا وأوغندا ، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة غانا وأوغندا اليوم الأن بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة التاسعة مساءً توقيت القاهرة.

مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وأوغندا



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القنوات الناقلة لمباراة غانا وأوغندا



ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون سبورت في تمام السادشة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة غانا وأوغندا

