هدف لمحرز مقابل هدفين لزيمبابوي في الشوط الاول أمام الجزائر

زيمبابوي تفاجأ الجزائر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر وزيمبابوي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2017 المامة حاليًا في الجابون.

وفاجأ منتخب زيمبابوي الجميع بالتقدم على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف لنجمه رياض محرز في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء الرد سريعًا من منتخب زيمبابوي في الدقيقة 17 من تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 29 من عمر اللقاء تقدم زيمبابوي بهدف ثان من ركلة جزاء بتوقيع من نياشا موشيكوي.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة من جانب المنتخبين لحصد الثلاث نقاط.