تعرف على تشكيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

إبراهيموفيتش ومارسيال يقودان هجوم مانشستر يونايتد

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي :

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : فالنسيا – جونز – روخو – دارميان

خط الوسط : كاريك – هيريرا – بوجبا – ميختاريان

خط الهجوم : مارسيال – إبرهيموفيتش

أوريجي يقود هجوم ليفربول

كما أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لهذه الموقعة ، والذي جاء كالتالي :

حرسة المرمى : منيوليه

خط الدفاع : أليسكندر أرنولد – لوفرين – كلافان – ميلنر

خط الوسط : هندرسون – إيمري كان – فاليندوم – لالانا – فيرمينو

خط الهجوم : أوريجي.