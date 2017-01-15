مواجهة الجزائر وزيمبابوي مهددة بالإلغاء

الزي الرسمي لمنتخب زيمبابوي يهدد إقامة مواجهتهم أمام الجزئر

باتت مواجهة منتخبي الجزائر وزيمبابوي وابمقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم مهددة بالإلغاء نظرا لعدم وصول الزي الرسمي الخاص بالمنتخب الزيمبابوي.

ومن المقرر أن يلتقي كلا المنتخبان في تمام السادسة من مساء اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا.

وكشف موقع “أورانج فوتبول كلوب” أن الزي الرسمي لمنتخب زيمبابوي والذي من المقرر أن يرتديه اللاعبون في مباراة اليوم لم يصل حتى الأن إلى الجابون مما جيعل المباراة مهددة بالتأجيل أو عدم إقامتها في موعدها.