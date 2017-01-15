إكرامي: الإصابة قضاء وقدر وسأبذل ما بوسعي للتواجد مع المنتخب أمام مالي

إكرامي: الإصابة في توقيت صعب وسأقاتل للتواجد مع الفريق في افتتاح البطولة

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر رضاه التام على قضاء الله وقدره عقب تعرضه للإصابة أمس خلال مران المنتخب بشد في العضلة الخلفية.

ولم يتمكن إكرامي من استكمال مران المنتحب أمس حيث خرج الحارس عثب بدء المران بـ15 دقيقة لشعوره بثقل في العضلة الخلفي حيث خضع لأشعة اليوم والتي أثبتت ان الإصابة لا تعد خطيرة.

وكتب إكرامي على حسابه بموقع التواصل تويتر “أؤمن تماماً أن الأصابه قضاء من الله و قدره و أنها أصعب إبتلاء للاعب كره و أن التوقيت و شدة الأصابه هما أختبار لصبر الاعب و تقبله لقضاء الله”.

وأضاف “فالحمد لله دائماً علي كل حال و علي الأصابه في هذا التوقيت الصعب ويعلم الله و كل المقربين مني كم كنت أتمني المشاركه في هذه البطوله التاريخية”.

وأتم “مستمر مع المنتخب باذن الله تحت أي ظروف،،الحمد لله نتيجه الأشعة مطمئنه و سأبذل ما بوسعي للتواجد مع الفريق في افتتاح البطولة”.