الزمالك يقترب من تمديد تعاقده مع باسم مرسي

باسم مرسي على أعتاب التجديد للزمالك

اقترب نادي الزمالك من تمديد تعاقده مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي باسم مرسي وذلك بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مع مرتضى منصور رئيس النادي على تجديد تعاقدع مع الفريق.

وينتهي عقد باسم مرسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري ، حيث يحق للاعب الانتقال إلى أي نادٍ أخر الموسم دون أن يحصل الزمالك على أي قيمة مالية ، ليدخل اللاعب في أزمة كبيرة مع رئيس النادي ويقرر حرمانه من التدريبات مع الفريق الأول والتدرب مع الناشئين.

وكانت تقارير فد أشارت إلى رغبة أندية ستوك سيتي ووست بروميتش ألبيون وأستون فيلا في الحصول على خدمات اللاعب في يناير الجاري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن باسم سيعقد جلسة مساء اليوم مع رئيس الزمالك وسيتم خلالها التوقيع على عقود تجديد تعاقده مع النادي مع وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل في حالة تلقيه عرضا مناسبا.