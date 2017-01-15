تعرف على تشكيل روما أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

الشعراوي ودجيكو يقودان هجوم روما أمام أودينيزي

أعلن الإيطالي لتونشانو سباليتي المدير الفني لروما تشكيل فريقه الذي يحل بعد قليل ضيفا على أودينيزي في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

ويغيب محمد صلاح عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية لارتباطه بخوض بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر والتي سيبدء فيها مشواره غدا بمواجهة مالي.

وجاء تشكيل روما كالتالي :

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : مانولاس – فازيو – جيسوس – بيريز

خط الوسط : باراديز – ستروتمان – إيمرسون – ناينجولان

خط الهجوم : ستقيان الشعراوي – إيدين دجيكو.