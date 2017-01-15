“الخليفة” تبعد محمد نجيب عن الملاعب أسبوعين

نجيب يغيب عن بطولة كأس العالم العسكرية بداعي الإصابة

يفقتد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر العسكري لخدمات محمد نجيب خلال بطولة العالم العسكرية التي ستنطلق في عمان وذلك بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية وحاجته لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها.

وكان نجيب قد تعرض للإصابة خلال مران المنتخب العسكري أمس الذي يستعد لمواجهة بولندا الثلاثاء المقبل.

وخضع نجيب للأشعة اليوم والتي أثبتت تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وبالتالي يحتاج لمدة أسبوعين حتى يتعافى من الإصابة.

ويفقتد المنتخب العسكري لخدمات نجيب في البطولة لتكون أول ضربة يتلقاها محمد عمر المدير الفني للمنتخب.