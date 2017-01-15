كوبر يتحدث عن مواجهة مالي وقدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز

كوبر: درسنا مالي جيدا ولن نغير من قوام المنتخب

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن مواجهة الفراعنة غداً أمام مالي ومدى قدرته في قيادة فريقه على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا غدا بمواجهة نظيره المالي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة الأفريقية”.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة أكد كوبر على انه درس منتخب مالي جيدا مشيرا إلى أنه لن يغير من قوام في تشكيل فريقه.

وأضاف كوبر بأن المنتخب المصري لديه خطوط عريضة ولا داعي للتغيير فيه إلا في أضيق الحدود.

وأتم حديثه بأنه ذاكر منتخب مالي جيدا فهو يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القامة الطويلة وأنه وضع للاعبين الخطة التي سيطبقوها في المباراة.