ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي

روما يحقق فوزا صعبا على أودينيزي بهدف ناينجولان

حقق روما فوزا صعبا على مضيفه أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “الفريولي” في إطار مباريات الجولة العشرون من مباريات الجولة العشرون من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم روما بهدف نظيف عن طريق لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقة 12 بتصويبة رائعة.

وفي الشوط الثاني فشل أودينيزي في إدراك التعادل ، فيما لم تفلح محاولات روما في إضافة الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز روما بهدف نظيف؟.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.