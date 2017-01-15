ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

إيفرتون يلقن مانشستر سيتي درسا قاسيا ويهزمه بثلاثية نظيفة

تلقى مانشستر سيتي خسارة كبيرة أمام مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “جوديسون بارك” في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم إيفرتون بهدف نظيف عن طريق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أضاف كيفين ميراليس الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 47 ، وعزز توم دافيز من تقدم إيفرتون محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 79 ، لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 42 نققطة في المركز الخامس ، بينما رفع إيفرتون رصديه إلى 33 نقطة إحتل بهم المركز السابع.