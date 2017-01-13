ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إشبيلية وريال مدريد

ريال مدريد يحافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام إشبيلية

حافظ فريق ريال مديد الإسباني على سجله الخالي من الهزائم ، بعدما خطف تعادل ثمين من أنياب فريق إشبيلية بثلاثة أهداف لمثلهما اليوم في إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانبيا .

ريال مدريد يتأهل لدور الثمانية بكأس الملك

وتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية ببطولة كأس الملك، كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ40 على التوالي .

وتقدم إشبيلية بالهدف الأول في الدقيقة 10 عبر النيران الصديقة حيث أحرز دانيلو هدف بالخطأ في مرماه، ثم أدرك أسيسنو التعادل للريال في الدقيقة 48، قبل أن يخطف يوفيتيتش التقدم لأشبيلية من جديد في الدقيقة 54، ثم أضاف زميله إيبورا الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن ينجح راموس وبنزيما في إحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و 90 ، لينتهي اللقاء بالتعادل 3 – 3 .

وكان الريال قد فاز في مباراة الذهاب على إشبيلية بثلاثية نظيفة والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال.