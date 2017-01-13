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بالفيديو..غالي: لم أتدخل في عمل مارتن يول مطلقاً في الأهلي

كتب وليد مجدي
- 13 يناير، 2017 12:09 ص
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غالي ينفي تدخله في عمل لمارتن يول في الأهلي

نفى حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخبار التي تدور حولتدخله في عمل الجهاز الفني بصفته قائد للفريق .

وأكد “غالي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد شوبير أنه لم يتدخل مطلقاً في عمل أي مدير فني .

حسام غالي: تدخلي في عمل مارتن يول غير صحيح بالمرة

وعن أنباء مساعدة الهولندي مارتن يول في اختيار تشكيل الفريق، قال:” هذا كلام غير صحيح ، وتم تداول هذا الامر بحكم علاقتي ومعرفتي السابقة بمارتن يول بسبب تدريبه لي في توتنهام الإنجليزي “.

وأضاف:” مشاركتي أساسي في فترة مارتن يول رغم عدم توفيقي في بعض المباريات، هو سبب أقاويل انني اتدخل في عمل مارتن يول “.

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