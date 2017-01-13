بالفيديو..حسام غالي يكشف سر خلافه مع مانويل جوزيه

حسام غالي: جوزيه له فضل كبير عليا

كشف حسام غالي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة خلافاته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي .

وأكد ” غالي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي احمد شوبير أن جوزيه في البداية له فضل كبير وأثر عليه في مشواره مع الكرة .

وأوضح غالي أن علاقته على المستوى الإنساني مع العجوز البرتغالي جيدة وتقابلنا كثيراً عندما يأتي لمصر “.

وأضاف الكابيتانو أن علاقته بدأت تسوء مع جوزيه في فترة ولايته الثالثة مع الأهلي، وكان يتعامل مع اللاعب المصري بقسوة وكنت أرى أنه يعاملني بشكل غير جيد “.

غالي: مباراة مذبحة بورسعيد سر إنقلاب جوزيه عليا

وتابع :” مباراة الأهلي مع المصري الذي شهد احداث مذبحة بورسعيد، فكان زعلان مني عشان تعرضت للطرد وحملني سبب

الهزيمة وهو كان يكره الخسارة “.

وواصل :” بعد المباراة اشتعلت الأزمة مع جوزيه وطلب سحب شارة القائد مني ولكن ادارة الأهلي كانت معي “.