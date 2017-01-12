بالفيديو..حسام غالي يتغزل في رمضان صبحي

الكابيتانو يشيد برمضان صبحي

تغزل حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في رمضان صبحي لاعب الفريق السابق والمحترف في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي .

وأكد “غالي” في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية صدى البلد أن رمضان صبحي موهوب وله مستقبل كبير .

غالي: رمضان صبحي نجم كبير وله مستقبل

وأوضح الكابيتانو أن رمضان من أقرب الناس لي في الأهلي، ومقتنع به جدا، حيث انه منذ البداية كان يظهر أنه سيكون نجم كبير .

وأضاف القائد بأن رمضان ومحمد هاني وحسين السيد من أقرب اللاعبين لي في النادي الأهلي “.