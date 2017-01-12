بالفيديو..حسام غالي: بدأت حياتي كمهاجم وإنتقلت للأهلي بـ3 ألاف جنيه

حسام غالي يكشف عن مركزه في بداية مشواره مع الكرة

كشف حسام غالي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي عن أنه كان يلعب كمهاجم في بداية مشواره مع الكرة .

وأكد “غالي” في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي احمد شوبير عبر فضائية صدى البلد أن الكابتن ميمي الشربيني هو من إختارني في إختبارات الأهلي .

غالي: انضميت للأهلي 14 سنة بـ3 ألاف جنيه

وأوضح الكابيتانو أنه إنضم للنادي الأهلي وهو في عمر 14 سنة، حيث تكلف إنتقاله للأحمر من نادي بيلا 3 ألاف جنيه .

وأضاف:” أنا كنت مجنون حسام حسن منذ الصغر، وكانوا ينادوني حسام حسن وليس حسام غالي، وكل صوره معلقة في غرفتي “.