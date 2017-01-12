بالفيديو..الغزال يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

عمرو جمال ينفي وجود مفاوضات مع الزمالك

كشف الغزال عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة وجود مفاوضات من جانب الغريم التقليدي نادي الزمالك معه لضمه .

ونفى “الغزال” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت وجود أي مفاوضات مع مسئولي نادي الزمالك للحصول على خدماته .

عمرو جمال: لا توجد مفاوضات مع مسئولي الزمالك

وأكد مهاجم القلعة الحمراء على إحترامه الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، ولكنه لم يتلقى أي اتصالات أو يدخل في مفاوضات مع مسئولي ميت عقبة .

وأوضح الغزال أنه من الصعب عليه الرحيل عن الاحمر وإرتداء قميص غريمه الأزلي الزمالك .