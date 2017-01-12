بالفيديو..حارس الأهلي: لن أرحل عن الأحمر ولدي عروض محلية

أحمد عادل عبد المنعم يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقيه عدد من العروض من أجل الرحيل عن المارد الأحمر .

وأكد “أحمد عادل” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه مستمر مع النادي الأهلي ولن يرحل عن الفريق رغم عدم مشاركته في المباريات .

أحمد عادل: مستمر مع الأهلي حتى نهاية عقدي

وأوضح حارس الأهلي بأن حبه للنادي يمنعه من الرحيل ومستمر مع الفريق حتى نهاية عقدي مع المارد الأحمر .

وعن تلقيه عروض للرحيل قال:” هنا مفاوضات من وكلاء اللاعبين وبعض الأندية، ولكن لن أرحل لأي نادي داخل مصر في الفترة الحالية “.

وأوضاف:” عقدي مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، وسأدرس موقفي ومستقبلي بعد نهاية الموسم الحالي “.

وتابع:” تحدثت مع الجهاز الفني في أمر مشاركتي خاصة أنني أتألق عندما ألعب، ولكن لي حدود اتحدث فيها ولا أستطيع تجاوزها، فأنا ابن النادي ولن أثير مشكلة في الأهلي “.