بالفيديو..عماد متعب يحدد موعد رحيله عن الأهلي

عماد متعب يتغزل في غزال الأهلي

تغزل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في زميله عمرو جمال، مشيراً إلى أنه سيكون هداف الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة .

وأكد “متعب” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه مستمر مع النادي الأهلي طالما النادي يحتاجني ولن أتحدث عن التجديد .

متعب: سأرحل عن الأهلي في حالة واحدة فقط

وأوضح متعب أنه لن يرحل عن صفوف الفريق إلا في حالة عدم إحتياج الفريق لخدماتي إبلاغي بذلك وهو أمر سأحترمه بكل ترحيب .

جدير بالذكر أن عقد عماد متعب مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي .