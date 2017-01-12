بالفيديو..حسام غالي: عائلتي كلها أهلاوية وأبكي عند خسارة الأهلي

غالي: الأهلي عشقي الأكبر منذ الصغر

أعرب حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عشقه الكبير للمارد الأحمر وللقلعة الحمراء بشكل كبير .

وأكد “غالي” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد شوبير أنه بدأ مشواره مع الكرة في نادي بيلا .

وأوضح الكابيتانو أنه منذ صغره كان يلعب كرة القدم، حيث انضم لنادي بيلا وهو في سن الثامنة من عمره .

حسام غالي: عائلتي كلها أهلاوية

وأضاف قائد المارد الأحمر أنه عائلته جميعها أهلاوية، وأنه كان يبكي عندما يخسر النادي الأهلي .

