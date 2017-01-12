قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 كاملة

الكاف يجري قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2019

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقبلة في العاصمة الجابونية ليبرفيل اليوم الخميس.

وكان الكاف قد أسند للكاميرون حقوق تنظيم فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بشكل رسمي .

ووفقاً للوائح الكاف، فإنه يتأهل أول كل مجموعة مع إختيار أفضل 3 أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ12 .

مصر في مجموعة قوية بتصفيات أمم أفريقيا 2019

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية جاء كالتالي:

المجموعة الأولى: غينيا الإستوائية والسودان والسنغال والفائز من ساتومي ومدغشقر.

المجموعة الثانية: المغرب ومالاوي والكاميرون والفائز من جزر القمر ومورشيوس.

المجموعة الثالثة: الجابون وبوروندي ومالي والفائز من جيبوتي وجنوب السودان.

المجموعة الرابعة: بنين وجامبيا وتوجو والجزائر

المجموعة الخامسة: ليبيا وسيشيل وجنوب إفريقيا ونيجيريا

المجموعة السادسة: سيراليون وكينيا وإثيوبيا وغانا

المجموعة السابعة: زيمبابوي وليبيريا والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية

المجموعة الثامنة: إفريقيا الوسطى وغينيا ورواندا وكوت ديفوار

المجموعة التاسعة: بتسوانا وموريتانيا وأنجولا وبوركينا فاسو.

المجموعة العاشرة: مصر وتونس والنيجر وسوازيلاند

المجموعة الحادية عشرة: غينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وزامبيا.

المجموعة الثانية عشرة: تنزانيا وليسوتو وأوغندا وكاب فيردي.