«فيديو» حسام غالي: سأرحل عن الأهلي حال عدم تجديد عقدي

حسام غالي يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي

كشف حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خاصة مع إنتهاء عقده بنهاية الموسم .

وأكد “غالي” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي لبرنامج ملك وكتابة أنه قرر ان يستمر في الملاعب لموسم أخر فقط، على أن يعتزل نهاية الموسم المقبل .

غالي: سأرحل عن الأهلي بنهاية الموسم حال عدم تجديد عقدي

وأوضح قائد الأهلي أن عقده مع الاهلي ينتهي بنهاية الموسم، وفي حالة التجديد سيستمر لموسم أخر مع الأهلي، أما حال عدم التجديد فسأرحل لخوض تجربة جديدة خارج مصر لمدة موسم واحد “.

وعن موقفه من الاعتذار لجهاز المنتخب قال:” لن أعتذر لأحد في المنتخب، لأني لم أخطأ في حق أي أحد “.

وعن فرص المنتخب في بطولة أفريقيا قال:” أتمنى التوفيق للمنتخب ونتملك لاعبين مميزين ومحترفين في أوروبا والإختيارات موفقة، ونتمنى العودة باللقب وإسعاد الشعب المصري “.