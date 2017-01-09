مصدر..تفاصيل عقد أحمد حمودي مع الأهلي

أحمد حمودي على أبواب الأهلي

بات أحمد حمودي صانع ألعاب فريق الباطن السعودي على أبواب الغنتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

ونجح الاهلي في الحصول على توقيع أحمد حمودي نجم الباطن على عقد لمدة أربع مواسم ونصف قادمة .

وأكد مصدر في الاهلي أن النادي تفق مع حمودي على الحصول على مليون جنيه خلال الستة شهور المتبقية من الموسم الحالي، على أن يحصل في الموسم المقبل على مليوني ونصف المليون جنيه تزيد 400 ألف جنيه في كل موسم .

صفقة حمودي تكلف الأهلي 12 مليون و400 ألف جنيه

وستكلف صفقة التعاقد مع أحمد حمودي خزينة المارد الأحمر طوال عقد اللاعب 12 مليون و 400 ألف جنيه .

وينوي الأهلي التعاقد مع اللاعب في صفقة إنتقال حر، حيث طالبه مسئولي الأحمر بتخليص نفسه من الفريق السعودي وفسخ تعاقده معه .