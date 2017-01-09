بالفيديو..صالح جمعة يكشف تفاصيل عرضي الوحدة وناسيونال ماديرا البرتغالي

صالح جمعة يكشف عن رغبته في الاستمرار بالأهلي

كشف صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رغبته في الإستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأكد “جمعة” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه تلقى عرضين من نادي الوحدة السعودي وناسيونال ماديرا البرتغالي للتعاقد معه في يناير الجاري .

صالح جمعة: الأهلي رفض رحيلي للوحدة وناسيونال ماديرا

وأوضح صانع ألعاب الأهلي أن النادي رفض عرضين الوحدة وماديرا،حيث تمسك به المدير الفني حسام البدري، رغم جدية الناديين في ضمي والتفاوض معي للإنتقال إليهما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم .

وأضاف جمعة بأنه حسام البدري تحدث معه ، حيث أبلغه بحاجته لخدماته وأنه سيحصل على فرصته في المباريات المقبلة .

وأعرب صالح عن حزنه الشديد لغيابه عن الانضمام للمنتخب الوطني، ولكن هذا أمر طبيعي في ظل الأسماء الموجودة وعدم مشاركته كأساسي مع الفريق .

وعن تعاقده مع الأحمر، قال:” عقدي مستمر مع النادي الأهلي لثلاث مواسم قادمة، وسعيد في الفريق وقد أستمر لخمس سنوات أخرى “.