أموال صفقة بيع رمضان صبحي في خطر بسبب شركة مسك السعودية

مسك السعودية تصفع إدارة الأهلي

وجهت شركة مسك السعودية الراعي السابق لقناة النادي لطمة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي كان ينتظر الحصول على قيمة القسط الأخير من صفقة رمضان صبحي مع ستوك سيتي الإنجليزي .

مسك تطالب ستوك سيتي بتجميد القسط الأخيرة من صفقة رمضان صبحي

وتلقى النادي الأهلي خطاب من نادي ستوك سيتي ييخبره فيه بتقديم شركة مسك طلباً لعدم إرسال القسط الأخير من صفقة بيع رمضان صبحي لوجود نزاع مع النادي ومستحقات مالية لها لدى القلعة الحمراء .

وطالب مسئولو الفريق الإنجليزي الإدارة الحمراء بتفسر الأمر بعد تلقيهم إخطار من مكتب الشركة السعودية في العاصمة لندن .

ويبلغ قيمة القسط الأخير من صفقة بيع النادي الاهلي لرمضان صبحي إلى ستوك سيتي بـ800 ألف يورو .