وكيل رمضان صبحي ينفي رحيله لأندرلخت البلجيكي في الشتاء

نادر شوقي يكشف حقيقة إعارة رمضان صبحي لأندرلخت

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب خط وسط فريق ستوك سيتي الإنجليزي حقيقة إعارة موكله لفريق أندرلخت البلجيكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ونفى وكيل رمضان صبحي، نادر شوقي أنباء رحيل رمضان صبحي عن ستوك سيتي وإعارته لفريق أندرلخت البلجيكي خلال شهر يناير الجاري .

نادر شوقي: إعارة رمضان صبحي لأندرلخت شائعات لا أساس لها

وقال نادر شوقي :” “لا والله! ما يتردد عن إعارة رمضان لأندرلخت مجرد كلام، وعارٍ تمامًا عن الصحة، فلا يوجد أندرلخت أو غيره”.

وكان عدة أنباء قد تحدثت عن اقتراب رمضان ضبحي من أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بعد رفض العودة للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي.