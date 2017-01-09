جوائز الفيفا..رونالدو أفضل لاعب في العالم في 2016

الفيفا يعلن عن أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن جائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2016 في الحفل المقام حالياً بمدينة زيورخ السويسرية .

وتوج الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2016 بشكل رسمي.

رونالدو يتفوق على ميسي وجريزمان في سباق الكرة الذهبية

وحصد الهداف البرتغالي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة في تاريخه،ليقترب من رقم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الكرات الذهبية الخمسة .

وتفوق رونالدو على كل من الأرجنتيني ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان في سباق الفوز بالجائزة .