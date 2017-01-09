جوائز الفيفا..رانييري أفضل مدرب في العالم في 2016

الفيفا يكشف إسم المدرب الأفضل في العالم في 2016

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن جائزة المدرب الأفضل في العالم في عام 2016 في الحفل المقام حالياً بمدينة زيورخ السويسرية.

وتوج المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2016 بشكل رسمي

رانييري أفضل مدرب في العالم

وتفوق رانييري على كل من، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، والبرتغالي فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال .

وكان رانييري قد قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي .