جوائز الفيفا..جماهير ليفربول وبورسيا دورتموند الأفضل في 2016

الفيفا يكشف عن افضل جمهور في 2016

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عن جائزة أفضل جمهور في عام 2016، على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل المقام في مدينة زيورخ بسويسرا .

وتوج جمهور ناديي ليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل جمهور في عام 2016 بشكل رسمي .

جماهير ليفربول ودورتموند تحصد جائزة الأفضل في 2016

وتفوق جمهور الليفر ودورتموند على منافسيه من جماهير جماهير منتخب أيسلندا، وجماهير فريق أدو دن هاج الهولندى .

وتظهر جائزة أفضل جمهور للمرة الأولى في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حيث تم استحداثها هذا العام ..