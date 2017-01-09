الفيفا يعلن عن التشكيلة المثالية لفريق العام في 2016

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم في 2016

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عن التشكيل المثالى لفريق العام في 2016 بشكل رسمي والذى يضم أفضل 11 لاعباً فى العالم في الحفل المقام فى زيورخ بسويسرا .

وسيطر فريقي ريال مدريد وبرشلونة على التشكيلة المثالية، حيث تواجد 5 لاعبين من الريال و4 لاعبين من البرسا ولاعب من البايرن وأخر من يوفنتوس .

فريق العالم في 2016

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني)

خط الدفاع: مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) و سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني) و جيرارد بيكيه (برشلونة الإسباني) و داني ألفيس (يوفنتوس الإيطالي)

خط الوسط: توني كروس (ريال مدريد الإسباني) و لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) و اندريس انييستا (برشلونة الإسباني)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني) و لويس سواريز (برشلونة الإسباني) وليو ميسي (برشلونة الإسباني)