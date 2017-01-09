حسام غالي: سأعتزل الموسم القادم

حسام غالي يعلن موعد اعتزاله

أعلن حسام غالي قائد النادي الأهلي عن موعد اعتزاله لكرة القدم، مشدداً على أنه سيتواجد في الملاعب طيلة الموسم القادم.

وأشار غالي إلى أنه سيعلن عن اعتزاله لكرة القدم بعد انتهاء مباريات الموسم القادم، نافيا أن يكون قد تلقى أية عروض من أحد الأندية الصينية.

وشدد غالي على أنه سيقوم بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، مؤكداً على أنه سيعلن عن اعتزاله بعد نهاية فترة التمديد.

واختتم غالي حديثه بالتأكيد على أن الدوري الصيني بات يضم عدد كبير من النجوم العالمين، نافياً أن يكون قد تلقى أية عروض من أحد أنديته.