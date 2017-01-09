غالي: انضمامي للمنتخب لا يشتغني حالياً.. ولن أعتذر لكوبر

غالي: لم أخطأ في كوبر كي اعتذر

أكد حسام غالي قادئ النادي الأهلي على انه لا يشغله حالياً أمر انضمامه إلى منتخب مصر، مشدداً على أنه يتمنى التوفيق للاعبي الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

وشدد غالي على أنه لن يتقدم باعتذار للارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الانضمام إلى القائمة، مؤكداً على أنه لم يخطأ كي يعتذر.

وأشار حسام غالي إلى أن منتخب مصر يمتلك حالياً عدد من اللاعبين المميزين في قائمته، والذين يستحقون التواجد على منصة التتويج.

واختتم قائد الأهلي حديثه بالتأكيد على أن أمر تواجده في المنتخب بات لا يهمه على الإطلاق خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أنه لا يفكر في الأمر مطلقاً حالياً.