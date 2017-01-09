متعب يحصل على راحة من مران الأهلي

أيوب يبعد متعب عن مران الأهلي

حصل اللاعب عماد متعب مهاجم النادي الاهلي على راحة من المشاركة في تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لاستئناف مباريات المسابقات المصرية.

وقرر أحمد أيوب المدرب العام للأهلي عدم مشاركة متعب في المران المسائي الاثنين بسبب معاناته من ارتفاع في درجة حرارته.

ويخوض لاعبو الأهلي تدريبهم مساء الأثنين في ظل الاستعداد لمباراة السوبر المصري التي تقام في الإمارات في العاشر من فبراير القادم.

ويخوض الأهلي تدريباته تحت قيادة أحمد أيوب المدرب العام للفريق في ظل حصول حسام البدري المدير الفني للفريق على فترة أجازة يقضيها في كندا.