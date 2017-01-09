حازم إمام: معترض على قرار الاستبدال

حازم إمام: لا يمكن أن تبدأ البطولة بلائحة وتنتهي بأخرى

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على اعتراضه على عودة قانون الاستبدال في لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة بالدوري الممتاز.

وأشار إمام في تصريحات إذاعية إلى أن اتحاد الكرة لم يحصل على رأيه قبل إتخاذ قرار الاستبدال، مشدداً على رفضه للأمر بشدة.

وأضاف عضو اتحاد الكرة أنه من غير الوارد أن تبدأ مسابقة الدوري المصري بلائحة ثم تنتهي بأخرى، مشدداً على أن الأمر غير مقبول في الفترة الحالية.

واختتم إمام حديثه بالتأكيد على انتظاره لعودة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري من سويسرا من أجل التحدث معه عن الأمر.