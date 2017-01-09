سموحة يطلب 15 مليون جنية لبيع باولو للزمالك

سموحة: باولو هداف تاريخي

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على طلبه لملبغ 15 مليون جنية مصري من أجل الاستغناء عن اللاعب حسام سلامة “باولو” للزمالك.

وأشار عامر في تصريحات عبر إذاعة راديو هيتس إلى أن باولو يعد الهداف التاريخي للدوري المصري، مشدداً على أنه طلب هذا المبلغ على استحياء.

وأضاف رئيس سموحة أن باولو سعره يعد أكبر من المبلغ المطلوب بكثير، مشدداً على أنه يطلب 15 مليون جنية للاستغناء عن اللاعب من أجل عدم تعجيز الأندية.

وكان الزمالك قد ابدى رغبة في التعاقد مع حسام باولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في الفترة الحالية.