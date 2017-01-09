رئيس سموحة يهاجم الأهلي

فرج عامر: الأهلي تفاوض مع أيمن أشرف عن طريق وكيله

هاجم محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النادي الأهلي، بسبب طريقة تفاوضه مع أيمن أشرف ظهير الفريق السكندري.

وشدد فرج عامر على أن النادي الأهلي تفاوض مع أيمن أشرف عن طريق وكيله، مشدداً على أن الأمر لا يليق بالقلعة الحمراء.

وأضاف رئيس سموحة أن النادي الأهلي عليه التفاوض مع إدارة الفريق السكندري، مشدداً على أن الحصول على توقيع اللاعب مباشرة لن يكون له قيمة.

واختتم عامر حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يسلك الأهلي المسالك الشرعية من أجل التفاوض مع أيمن أشرف وضمه في الفترة الحالية.