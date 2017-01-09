أوباما ينفي انضمامه للأهلي عقب نهاية عقده مع وادي دجلة

أوباما ينفي توقيعه للأهلي

نفى يوسف إبراهيم “أوباما” حقيقة ما تردد في الأيام الأخيرة عن انتقاله للنادي الأهلي في نهاية هذا الموسم عقب نهاية تعاقده مع فريق وادي دحلة.

وترددت أنباء قوية في الأيام الماضية بحصول الأهلي على توقيع لاعب الزمالك السابق وأنه سيصبح لاعبا في القلعة الحمراء بدءا من الموسم المقبل.

وانضم أوباما هذا الموسم إلى وادي دجلة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة حيث سيصبح اللاعب حرا عقب هذا الموسم لعدم قيده في قائمة الزمالك.

وفي تصريحات إذاعية أكد أوباما على أن ما تردد غير صحيح بالمرة وأنه يسعى بكل قوة للعودة لمستواه من جديد بعد غيابه عن الكثير من مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وأضاف اللاعب بأن عقده مع دحلة موسم واحدا وسيصبح حرا بعد ذلك مشيرا إلى أنه ربما يخوض تجربة الاحتراف.