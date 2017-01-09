أيوب يُشيد بأداء لاعبي الأهلي في ودية تونس

أيوب يثني على لاعبي الأهلي

أشاد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمستوى لاعبي الأهلي خلال ودية منتخب مصر أمام نظيره التونسي.

وحقق منتخب مصر فوزا وديا معنويا مساء أمس على نظيره التونسي بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في إطار استعداد كلا المنتخبان لبطولة أمم أفريقيا بالجابون والتي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وفي تصريح للمدرب العام للأهلي أكد أيوب على أن لاعبي الأهلي ظهروا بمستوى مميز في المباراة ، كما أن المنتخب ظهر بشخصية جيدة طوال الـ90 دقيقة.

وأضاف أيوب بأنه حرص على الاتصال بلاعبي الأهلي لتهنئتهم بالفوز على تونس ، والشد من أزرهم قبل أمم أفريقيا.